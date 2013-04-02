Комуністи підтримають усунення Кошулинського з поста віце-спікера ВР

Ініціювання відставки віце-спікеру Руслана Кошулинського – це реакція партії регіонів на збір підписів опозицією за відставку голови Верховної Ради Володимира Рибака. Фракція КПУ готова підтримати регіоналів у цьому питанні.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від КПУ Спірідон Кілінкаров.

"Що стосується Кошулинського - це зворотня реакція Партії регіонів. Насправді, першими цю проблему порушили якраз представники опозиції, збираючи підписи за відставку Рибака", заявив Кілінкаров.

"В період призначення Кошулинського наша фракця не голосувала за його призначення віце-спікером, і безумовно фракція (КПУ - ред.) підтримає рішення про його відставку", - додав комуніст.