Тягнибок підозрює, чому регіонали і комуністи стали поступливіші

Опозиція змусила владу рахуватися з собою. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер “УДАРу” Віталій Кличко сьогодні під час брифінгу після засідання Верховної Ради.

“На сьогоднішній день ми змусили владу рахуватися з нами. Вперше в історії Регламенту присутня норма контролю над роботою депутатів”, - сказав він і запевнив, що опозиція забезпечить цей контроль.

Також В.Кличко зауважив, що вони домоглися того, що у сесійній залі було зачитано прізвища відсутніх депутатів.

“Їх картки було заблоковано. Вони не могли брати участь у голосуванні”, - сказав він.

Крім того, В.Кличко висловив переконання, що персональне голосування - це один із сигналів для Європи, що Україна готова до змін і руху до європейських стандартів.

У свою чергу лідер “Свободи” Олег Тягнибок припустив, що перспектива нових парламентських виборів “так налякала Партію регіонів і комуністів”, що вони пом’якшили свої позиції.

“Абсолютно вірно ми зробили декілька тижнів тому, що не дали розпочати роботу сесії”, - сказав О.Тягнибок.

Він висловив переконання, що це вперше в історії українського парламентаризму з’явилися дуже серйозні, закріплені на законодавчому рівні, “запобіжники проти кнопкодавства” .

Також О.Тягнибок додав, що опозиція очікує 5 березня побачити у сесійній залі проекти законів, запропоновані урядом та парламентською більшістю, щодо підняття пенсій та заробітних плат, ремонту доріг.

Крім того, лідер “Свободи” Олег Тягнибок пояснив, чому його депутати сьогодні не прийшли до Верховної Ради України.

“Усі вони відсутні були з поважних причин”, - запевнив він.

О.Тягнибок повідомив, що заступник голови ВР Руслан Кошулинський зараз знаходиться у відрядженні в Польщі. Олег Осуховський перебуває у Литві, де бере участь у “круглому столі” в литовському сеймі.

“Ірина Фаріон, на превеликий жаль, зараз захворіла», - сказав О.Тягнибок, додавши, що з приводу відсутності депутатів будуть відповідні документи.