Луценка привезли в Київ

Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка доставлено до Києва для розгляду в суді його касаційної скарги на вирок у справі про посадові злочини.

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.

“Луценка доставлено до суду із Менської колонії”, - повідомили у ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірниим вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня 2012 р. адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.