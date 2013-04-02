У Росії вже підготували законопроект, що забороняє виїзд високопосадовців із країни

У законопроекті пропонується заборонити виїзд на тривалий термін за кордон чинним і відставним чиновникам, які володіють секретною інформацією, пишуть Известия.

Практично заборону пропонується провести як зміни до закону Росії «Про державну таємницю». Як повідомив автор законопроекту Шамсаіл Саралієв, після консультацій і обговорень документ внесуть у нижню палату Держдуми.

У ст. 24 закону «Про держтаємницю» пропонується записати, що «вищі посадові особи держави, які припинили свої повноваження і раніше допускалися до державної таємниці, можуть бути тимчасово обмежені у своїх правах».

Обмеження стосуються не тільки права на виїзд за кордон (крім як у складі офіційних делегацій), але і на відкриття вкладів в зарубіжних банках, придбання цінного майна і нерухомості за кордоном.

- Давно пора вирішити проблему наших втікачів. Для будь-якої розвідки світу високопоставлені екс-чиновники, які виїжджають жити за кордон, є великою знахідкою, ми повинні це враховувати, - заявив Саралієв.