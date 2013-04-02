Луценко просить випустити його з акваріуму, бо ж він не Брейвік

11:08, 02 квітня 2013
Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко просить суд надати йому можливість вільно спілкуватися із захисниками поза скляною огорожею, за якою він перебуває в залі судового засідання.

Луценко просить дозволу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив сьогодні на засіданні Вищого спеціалізованого суду, що розглядає його касаційну скаргу на вирок, яким його було засуджено до 4 років позбавлення волі за скоєння службових злочинів.

“Якщо ви вже посадили мене в цей акваріум, то приберіть один ряд конвою і дайте мені можливість вільно спілкуватися з моїми захисниками... Я навіть там (у колонії) не сиджу в скляному акваріуму, я вільно пересуваюся, я вільно спілкуюся. Я не маніяк - якийсь Брейвик, а якщо і маніяк, то політичний, нікому ніякої загрози не представляю. Я маю право спілкуватися із своїми захисниками”, - сказав Ю.Луценко.

Водночас він попросив суд допустити до зали засідань журналістів, зокрема з телекамерами, які, на його думку, отримали б можливість по черзі по 5-20 хвилин здійснити зйомку.

У свою чергу представники прокуратури на це прохання зазначили, що в законі прямо не передбачено присутність журналістів. Крім того, за інформацією сторони держобвинувачення, журналістам надана можливість дивитися відеотрансляцію із зали засідань.

Порадившись на місці, суд відмовив Ю.Луценку у проханні допустити до зали представників ЗМІ.

Також суд відмовив Ю.Луценку в проханні “бути фактично звільненим з-під варти”.

Як повідомлялося, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірниим вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менської колонії в Чернігівській області.

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