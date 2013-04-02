Луценко просить випустити його з акваріуму, бо ж він не Брейвік

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив сьогодні на засіданні Вищого спеціалізованого суду, що розглядає його касаційну скаргу на вирок, яким його було засуджено до 4 років позбавлення волі за скоєння службових злочинів.

“Якщо ви вже посадили мене в цей акваріум, то приберіть один ряд конвою і дайте мені можливість вільно спілкуватися з моїми захисниками... Я навіть там (у колонії) не сиджу в скляному акваріуму, я вільно пересуваюся, я вільно спілкуюся. Я не маніяк - якийсь Брейвик, а якщо і маніяк, то політичний, нікому ніякої загрози не представляю. Я маю право спілкуватися із своїми захисниками”, - сказав Ю.Луценко.

Водночас він попросив суд допустити до зали засідань журналістів, зокрема з телекамерами, які, на його думку, отримали б можливість по черзі по 5-20 хвилин здійснити зйомку.

У свою чергу представники прокуратури на це прохання зазначили, що в законі прямо не передбачено присутність журналістів. Крім того, за інформацією сторони держобвинувачення, журналістам надана можливість дивитися відеотрансляцію із зали засідань.

Порадившись на місці, суд відмовив Ю.Луценку у проханні допустити до зали представників ЗМІ.

Також суд відмовив Ю.Луценку в проханні “бути фактично звільненим з-під варти”.

Як повідомлялося, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірниим вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менської колонії в Чернігівській області.