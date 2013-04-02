Суд розпочав розгляд касації Луценка

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ розпочав розгляд касаційної скарги на вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, яким його було засуджено до 4 років позбавлення волі за скоєння службових злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання Ю.Луценко висловив протест стосовно головуючої у колегії суддів Тетяни Широян, оскільки вона, на його думку, безпідставно затягувала дату призначення його скарги до розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірниим вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня 2012 року адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.