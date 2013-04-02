Регіонали і комуністи попросились на перерву

Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено перед тим, як мав розпочатися розгляд питання про призначення виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

Зокрема, перед тим, як питання мало бути винесено на розгляд сесійної зали, голова ВР Володимир Рибак зазначив, що на вимогу цих двох фракцій оголошується перерва. І одночасно він закрив ранкове засідання парламенту, оскільки о 14-й годині воно завершується.

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Під час цього оголошення депутати із опозиційних фракцій кричали: “фашисти” в бік Партії регіонів та КПУ.