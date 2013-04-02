Олійник заявив, що ПР сьогодні за київські вибори голосувати не буде

Про це повідомив УНІАН народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

Він зазначив, що таким є рішення фракції, і наголосив, що на сьогодні “немає юридичних підстав для ухвалення такого рішення”.

Як нагадав В.Олійник, фракція ПР вважає, що має бути рішення Конституційного Суду України з приводу київських виборів, і лише після цього парламент має ухвалити рішення “в рамках Конституції та законодавства України”.

“Але якщо комусь дуже там приспічило, він має право підняти питання і ставити на голосування, і якщо є достатньо голосів, то нема питань. Ми за те, щоб вибори відбулися, але щоб потім не було ніяких юридичних претензій і до влади, і до учасників виборчого процесу. Якщо ми так будемо думати, тоді вибори таки потрібні, але якщо комусь потрібне шоу, цирк, то ми в цьому не беремо участі”, - наголосив В.Олійник.