Прокурор: захист Луценка не розуміє, що відбувається

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора журналістам після завершення судового засідання в Києві.

“Якщо воно (рішення) готове, то, наскільки я розумію, вони можуть резолютивну частину оголосити”, - сказав адвокат.

За словами О.Баганця, тим не менше, для написання повного тексту рішення необхідний час, щоб урахувати всі ті висловлювання, які надавала суду сторона захисту на підтримку касаційної скарги.

Також О.Баганець наголосив, що сторона захисту вичерпала всі національні заходи для захисту і поновлення справедливості щодо Ю.Луценка, тому й не розраховує на позитивне рішення Вищого спецсуду.

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Враховуючи такий перебіг подій, захист підготував скаргу в Європейський суд з прав людини щодо відсутності в Ю.Луценка можливості на отримання в Україні неупередженого правосуддя.

У свою чергу, представник державного обвинувачення Микола Курапов скептично поставився до того, що суд саме 3 квітня оголосить рішення. “Я цього прогнозувати не беруся”, - сказав він.

На його переконання, “більшість захисту Луценка не розуміє, що касаційна інстанція є судом права, а не фактів, які вже встановлені і перевірені судами попередніх інстанцій”.

Також М.Курапов зазначив, що позицію прокуратури журналісти почують 3 квітня.