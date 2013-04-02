Луценко не сумнівається, що виграє у Євросуді

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко закликає колегію суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ при ухваленні рішення за касаційною скаргою на вирок не залишити поза увагою рішення Європейського суду з прав людини, яким визнано незаконним його затримання й арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи в суді на підтримку касації.

“Візьміть, будь ласка, до уваги рішення Європейського суду, а також рішення ваших колег з Вищого спецсуду, які сказали, що рішення Європейського суду має бути враховано при розгляді касації на вирок... Навіщо ганьбити Україну?”, - заявив Ю.Луценко.

При цьому він висловив упевненість, що рішення ЄСПЛ за його скаргою щодо необ’єктивності та неупередженості українських судів усіх інстанцій буде на його користь.

“Невже у вас, шановні судді, є сумнів у рішенні Європейського суду з прав людини, що такий суд під головуванням Вовка буде визнаний упередженим і неправомірним? Головуючий був не тільки не об’єктивним, а фактично залежним від сторони обвинувачення, оскільки був на гачку своїх двох кримінальних справ. Фактично він (Вовк) робив те, що називається «саджай, або сядеш сам». І він виторгував те, що вимагала його «вовча шкура», - наголосив Ю.Луценко, звертаючись до суддів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв рішення не переглядати окремо постанови судів про арешт Ю.Луценка, а при розгляді касації враховувати позицію Європейського суду з прав людини про заангажованість українських судів.