Політтехнолог: Владі вигідно випустити Луценка

Звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка вигідне владі, адже він, як один з лідерів опозиції міг внести певний дисбаланс у стосунки між опозиційними політичними силами. Про це в ефірі «5 каналу» заявив політтехнолог, директор компанії «Berta Communications» Тарас Березовець.

«Багато в чому вихід Юрія Луценка як одного з лідерів опозиції, технологічно владі був би вигідний. Справа в тому, що він людина достатньо складна внутрішньо, яка не готова йти на компроміс. Сьогодні вихід Юрія Луценка багато в чому поміняв би розклад сил в стані опозиції, там і так мир є достатньо хитким. Коли з’явиться Луценко – це людина, яка з правом буде казати, що я на відміну від вас вже постраждав від цього режиму, тому не я вас, а ви мене будете слухати. Ця ситуація внесла би дисбаланс у стосунки між опозиційними силами», - заявив Березовець.