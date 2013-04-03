Адвокат Луценка не вірить у швидке звільнення екс-міністра

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Олексій Баганець вважає, що якби влада хотіла звільнити його підзахисного то діяла би у зовсім інший спосіб. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Якби влада думала про те, що можливо звільнити Юрія Луценка в рамках правового поля не чекаючи рішення Європейського суду – це можна було би зробити у Чернігівському Апеляційному суді коли розглядалося наше клопотання щодо звільнення Луценка від відбування покарання за станом здоров’я, це можна було би зробити у Вищому спеціалізованому суді, коли він розглядає наші дві, підкреслюю, касаційні скарги на два вироки суду. Так чи думає влада використати цей шанс і звільнити Луценка від виконання покарання на іншу міру покарання, вони б не призначали дві касаційні скарги в проміжку двох днів – на друге квітня і на четверте квітня. Тому я у цей розвиток подій не вірю», - заявив Баганець.