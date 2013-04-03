Українці розповіли, де б вони хотіли народитися (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з результатами дослідження, 9% опитаних обрали б Росію, 5% – Німеччину, 4% – США, по 2% – Великобританію, Італію, Швейцарію, Францію, по 1% – Польщу, Канаду, Швецію, Білорусь. Разом з тим, 2% – обрали б СРСР, близько 4% – інші країни.

16% опитаних не змогли відповісти на запитання.

Загалом 15% опитаних, якби мали можливість обрати країну, де народитися, обрали б країни Євросоюзу, ще 4% – США. Натомість Росію, Білорусь, Казахстан обрали б близько 10% респондентів, ще 2% – обрали б СРСР.

Росію найчастіше обирали на Донбасі (18%), Півдні (13%) та Сході (13%) країни. Німеччину, США, Італію, Великобританію – на Заході і Півночі країни. Разом з тим, в Центрі країни найчастіше обирали Україну.

Чим молодші респонденти, тим менше серед них тих, хто хотів би народитися в Україні: лише 40% молоді обрали б Україну, водночас серед старших людей таких у 1,5 рази більше. Кожен десятий молодий українець хотів би народитися в США, трохи менше – в Німеччині та Великобританії. Жінки більше прив’язані до України, ніж чоловіки. Останні частіше обирали Росію, Німеччину та США.

Цікаво, що кожен десятий виборець КПУ хотів би народитися в СРСР. Кожен шостий виборець Партії регіонів та КПУ хотів би народитися в Росії. Натомість кожен шостий виборець «УДАРу» обрав би Німеччину. Найбільш відданими країні виявились виборці «Батьківщини» та «Свободи» – майже 60% з них, якби мали можливість обрати країну, де народитися, обрали б Україну.

*** Всього в ході дослідження, проведеного 22 – 28 лютого 2013 р, опитано 2 тис респондентів.

Опитування проведено в усіх областях України методом особистого формалізованого інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.