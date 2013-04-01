Українці ставляться до Росії краще, ніж росіяни до України (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати спільного дослідження ставлення населення України та Росії одне до одного, Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та Левада-Центру (Росія).

Зазначається, що, як і раніше, ставлення українців до Росії краще, ніж ставлення росіян до України. Порівняно з опитуванням вересня 2012 року, добре ставлення українців до Росії несуттєво збільшилося, з 83% до 85% (різниця статистично незначуща). Разом з цим, кількість погано налаштованих до Росії дещо зменшилася – з 11% до 8% (різниця статистично значуща). 7% опитаних не змогли відповісти на запитання.

За регіональним розподілом, як і завжди, більшість позитивно налаштованих до Росії українців сконцентровано у Східному (94%) та Південному регіонах (92%), найменше їх у Західному регіоні (68%). У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 86%. Порівняно з вереснем 2012 р., ця кількість статистично значуще збільшилася у Західному (з 63% до 68%) та Східному регіонах (з 90% до 94%).

Ставлення до України в Росії за цей період статистично не змінилося – кількість позитивно налаштованих складає 74%, негативно – 18%, не змогли відповісти на запитання 10%.

На запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?» і в Україні, і в Росії більшість опитаних відповіли, що хотіли б, щоб обидві країни були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць (в Україні – 68%, у Росії – 64%). В Україні ця кількість зменшилася з вересня на 4%, в Росії, навпаки, – на 4% збільшилася.

Практично не змінилася кількість тих, хто хотів би мати більш ізольовані відносини між Україною та Росією – із закритими кордонами, візами та митницями. У Росії та в Україні таку відповідь однаково дали 13% опитаних.

Об‘єднання в єдину державу в Росії бажають 18% опитаних, в Україні – 16%. Суттєвих змін порівняно з вереснем 2012 р. у поглядах росіян та українців на це запитання не виявлено. Але протягом останнього року (з лютого 2012 р. до лютого 2013 р.) частка росіян, яки б хотіли, щоб Росія об‘єдналася з Україною в одну державу, стала дещо більшою, ніж відповідна кількість українців, в той час як у попередні роки прихильників об‘єднання в одну державу було більше серед українців, ніж серед росіян.

*** Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 17 лютого 2013 провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в АР Крим за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Дослідження Левада-Центру, що репрезентативне для дорослого населення Росії, проводилося 18-21 січня 2013 року. Опитано 1601 респондент віком від 18 років, у 127 населених пунктах.