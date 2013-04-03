Опозиція триматиме блокаду Ради принаймні до завтра

Про це у коментарі УНІАН заявив представник фракції “УДАР” Валерій Карпунцов, відповідаючи на питання щодо того, чи досягнули якихось домовленостей керівники фракцій під час наради за участі голови Верховної Ради Володимира Рибака.

В.Карпунцов зазначив, що у зараз ще триває нарада лідера «УДАРу» Віталія Кличка з депутатами від цієї фракції, проте, за інформацією В.Карпунцова, жодних домовленостей не досягнуто.

“Нема поки діалогу. Різні варіанти, нема діалогу”, - сказав він.

Депутат додав, що блокування ВР продовжуватиметься принаймні до завтра.

Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції 2 квітня заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Документом передбачалося призначити чергові вибори у столиці на 2 червня 2013 року.

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради. За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.