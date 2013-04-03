Олійник: Опозиції так потрібні вибори, як попу гармошка

Представник фракції Партії регіонів Володимир Олійник, коментуючи блокування Верховної Ради України опозицією, зазначив, що виступає за розпуск парламенту з огляду на таку його роботу.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

За словами В.Олійника, Партія регіонів виступає за розблокування ВР, але силового варіанту не буде.

“Єдине, що не сприймаємо ультиматумів. В політиці треба шукати компроміс”, - сказав він.

Зокрема, на його думку, опозиція має домовлятися по порядку, а не висувати одразу кілька вимог, як це вона зробила вчора.

“Якщо це все разом — і пенсійна реформа, і вибори, то, я перепрошую, це ні виборів, ні пенсійної реформи - нічого не буде. Треба домовлятися по порядку - якщо є вибори, то до чого тут пенсійна реформа?”, - сказав В.Олійник.

Водночас депутат відзначив, що схвалює вчорашню пропозицію народного депутата Володимира Литвина (позафракційний) спільно проголосувати звернення до Конституційного Суду, аби той швидше розглянув питання виборів у Києві.

“Ні, відкинули. Опозиції так потрібні вибори, як попу гармошка”, - додав В.Олійник.

Також В.Олійник повідомив, що перемовини керівників фракцій тривають, проте про результати ще нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, опозиція продовжує блокувати трибуну та президію у Верховній Раді. У сесійній залі депутати від усіх фракцій збираються біля своїх робочих місць.

Водночас наразі проходить нарада керівників фракцій у кабінеті голови ВР Володимира Рибака.

Нагадаємо, депутати від опозиції 2 квітня заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради України. За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.