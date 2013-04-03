Олійник: Опозиції так потрібні вибори, як попу гармошка
«Регіонал» Олійник виступає за розпуск парламенту.
Представник фракції Партії регіонів Володимир Олійник, коментуючи блокування Верховної Ради України опозицією, зазначив, що виступає за розпуск парламенту з огляду на таку його роботу.
Про це він сказав у коментарі УНІАН.
За словами В.Олійника, Партія регіонів виступає за розблокування ВР, але силового варіанту не буде.
“Єдине, що не сприймаємо ультиматумів. В політиці треба шукати компроміс”, - сказав він.
Зокрема, на його думку, опозиція має домовлятися по порядку, а не висувати одразу кілька вимог, як це вона зробила вчора.
“Якщо це все разом — і пенсійна реформа, і вибори, то, я перепрошую, це ні виборів, ні пенсійної реформи - нічого не буде. Треба домовлятися по порядку - якщо є вибори, то до чого тут пенсійна реформа?”, - сказав В.Олійник.
Водночас депутат відзначив, що схвалює вчорашню пропозицію народного депутата Володимира Литвина (позафракційний) спільно проголосувати звернення до Конституційного Суду, аби той швидше розглянув питання виборів у Києві.
“Ні, відкинули. Опозиції так потрібні вибори, як попу гармошка”, - додав В.Олійник.
Також В.Олійник повідомив, що перемовини керівників фракцій тривають, проте про результати ще нічого не відомо.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, опозиція продовжує блокувати трибуну та президію у Верховній Раді. У сесійній залі депутати від усіх фракцій збираються біля своїх робочих місць.
Водночас наразі проходить нарада керівників фракцій у кабінеті голови ВР Володимира Рибака.
Нагадаємо, депутати від опозиції 2 квітня заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.
Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради України. За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.