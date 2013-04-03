Ударівець каже, що ПР не має наміру іти на компроміси

Про у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови фракції партії “УДАР” Віталій Ковальчук, який сьогодні брав участь у нараді лідерів фракцій у голови Верховної Ради Володимира Рибака.

В.Ковальчук повідомив, що учасники наради не досягнули жодних домовленостей. За його словами, “як мінімум сьогодні” опозиція блокуватиме трибуну та президію парламенту. Депутат нагадав, що опозиційні фракції висунули три вимоги: призначення виборів у Києві, скасування пенсійної реформи і розгляд питання про відповідальність уряду.

На запитання, про яку можливу дату виборів у столиці зараз йдеться, оскільки 2 червня, як передбачено проектом відповідної постанови, вони вже не можуть відбутися, В.Ковальчук відповів: “Зрозуміло, що 2 червня уже не проходить, можна визначити 9 червня і рухатися в цьому плані, але вибори мають відбутися в цьому році”.

На запитання про реакцію фракції ПР на ці вимоги В.Ковальчук сказав: “Не готові вони до переговорів”.

Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції 2 квітня заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Документом передбачалося призначити чергові вибори у столиці на 2 червня 2013 року.

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради. За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.