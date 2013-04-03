У ВССУ почав говорити прокурор - Луценко кричить йому: «Брехня!»

У Вищому спеціалізованому суді, який розглядає касаційну скаргу на вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку, після перерви почав виступати з поясненнями за касацією прокурор Микола Курапов.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко його періодично перериває вигуками «Брехня! Назви прізвище хоч одного свідка».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ продовжила розгляд касаційної скарги на вирок Ю.Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.

Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув’язнення з конфіскацією майна.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.