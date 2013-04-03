Луценко показав документи, де Азаров разів 10 «скоїв злочин», за який екс-міністр сидить

Про це заявив Юрій Луценко, виступаючи у вищому спецсуді.

Він продемонстрував близько 10 завізованих Миколою Азаровим листів, де прем’єр дозволяє зарахувати колишнім главам МВС Цушку та Білоконю цивільний стаж як міліцейський.

"Я не кажу, що це підстава звільнити мене, але ж треба було перевірити законність і цих документів", - зазначив Луценко.

За його словами, на запит Генпрокуратури, МВС повідомило, що було 194 таких випадки, але справи з цього приводу не порушувалися і перевірки не призначалися.

"Тому в мене є запитання до міністра Грищенка, який не погоджується з критикою Європи про вибіркове правосуддя: Чому не була проведена перевірка у цих справах?" – обурився Луценко.

Луценко також стверджує, що не існує оригіналу документу, де він просить Тимошенко позитивно вирішити питання про стаж Приступлюка, а є лише копія.

"Я не юрист, але знаю, що за копії нікого не саджають, крім Луценка і Тимошенко", - сказав він.

Луценко також не погодився з тим, що завдав збитків бюджету, призначивши Приступлюка своїм помічником.

"Я скоротив посаду з окладом 10 тисяч гривень і призначив помічником Приступлюка на 2 тисячі, в чому збитки? ГПУ каже, що Приступлюк не робив цю роботу. Але є свідки, які підтвердили в суді, що він цим займався (збирав скарги громадян на імя міністра - УП)", - сказав він.

Українська правда