У Кожари підтвердили, що економити уряд буде за рахунок МЗС

Про це йдеться в коментарі заступника міністра закордонних справ України – керівника апарату Андрія Олефірова, повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«У 2013 році справді відбулося зменшення фінансування Міністерства закордонних справ України, у порівнянні з попереднім роком», - зазначив А.Олефіров, додавши, що в умовах світової фінансово-економічної кризи заходи жорсткої економії на сьогодні змушені вживати практично всі держави світу, в т.ч. країни ЄС.

У такій ситуації, на переконання А.Олефірова, першочерговим завданням МЗС України є оптимізація видатків зовнішньополітичного відомства з одночасним спрямуванням фінансування на найбільш пріоритетні напрямки зовнішньої політики, визначені керівництвом держави.

При цьому він зауважив, що усі заходи економії коштів, які вживає і вживатиме МЗС України у цьому зв’язку, відбуваються в повній відповідності до законодавства України, зокрема Закону «Про дипломатичну службу», Закону «Про відпустки», Бюджетного кодексу.

А.Олефіров повідомив, що протягом першого кварталу 2013 року МЗС України було повністю забезпечено оплату праці як у Центральному апараті міністерства, так і в закордонних дипломатичних установах, а також фінансування оренди службових та житлових приміщень, комунальних витрат.

«На сьогодні в жодному разі мова не йде про кадрові скорочення в закордонних дипломатичних установах, натомість відбувається оптимізація нашої роботи на всіх напрямках», - запевнив дипломат.

А.Олефіров переконаний, що всі завдання, поставлені перед МЗС України керівництвом держави, будуть виконані на найвищому рівні. Водночас, за його словами, усвідомлюючи необхідність покращення фінансової ситуації, міністерством були визначені чіткі потреби щодо посилення фінансування окремих напрямків роботи, про що міністр закордонних справ доповідав голові уряду України. «За результатами прем’єр-міністром дано відповідні доручення щодо врахування цих потреб під час внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік», - додав А.Олефіров.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого МЗС направило до представництв за кордоном роз’яснення, текст якого має агентство.

В цьому документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Руслана Демченка, зокрема, зазначається, що бюджетні призначення на функціонування закордонних дипломатичних установ в 2013 році скорочені на 95 млн. грн., або на 16,4 млн. дол. порівняно з 2012 роком.

Йдеться фактично про 14%-скорочення бюджетних коштів на фінансування діяльності українських дипломатів за кордоном.

У документі також містилося доручення переглянути договори оренди на службові та житлові приміщення для зменшення їх вартості, встановити жорсткі ліміти на витрачання коштів на послуги зв’язку, транспортні та медичні послуги, звести до мінімуму видатки на протокольні заходи та короткострокові відрядження.

5 березня міністр закордонних справ Леонід Кожара видав окреме доручення щодо організаційних заходів, пов’язаних з фінансовим забезпеченням закордонних дипломатичних установ в 2013 році. Зокрема, згідно із дорученням міністра, всі, хто підлягає ротації, повинні повернутися в Київ до 30 квітня, а дипломатів на заміну направлять лише в грудні. Винятки можуть бути зроблені лише для тих, хто має дітей, які навчаються у школах та вищих навчальних закладах країн перебування.