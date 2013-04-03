Суд пообіцяв приблизно о 15.00 вирішити долю Луценка
Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ орієнтовно о 15.00 оголосить рішення за касаційною скаргою на вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив головуючий колегії Вищого спецсуду суддя Сергій Слинько після завершення надання пояснень в судовому засіданні представниками держобвинувачення.
“Суд видаляється до нарадчої кімнати. Рішення буде орієнтовно через годину”, - сказав суддя.
Після цього Ю.Луценко вигукнув: “А де останнє слово? Це не суд, це позорище якесь”.
У свою чергу прокурор Микола Курапов пояснив, що в касаційній інстанції останнє слово не передбачається.
Як повідомляв УНІАН, 2-3 квітня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядала касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.
Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.
Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув’язнення з конфіскацією майна.
16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.
Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.