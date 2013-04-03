Кличко не приїде «піднімати» Житомир у суботу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об'єднання "Свобода", акція відбудеться за участі лідерів опозиції: голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, голови фракції «Свобода» Олега Тягнибока та голови фракції «УДАР» Віталія Кличка.

Як зазначається в повідомленні, акція в Житомирі відбудеться під гаслами: "За гідне життя, за європейський вибір, за відставку Януковича та дострокові вибори Президента України".

Акція розпочнеться об 11.45 брифінгом для ЗМІ лідерів опозиційних сил (площа Перемоги). О 12.00, колона учасників маршу вирушить від площі Перемоги до майдану Корольова, де о 12.30 розпочнеться мітинг за участі лідерів опозиції та народних депутатів.

Однак, як повідомила сьогодні кореспонденту УНІАН прес-секретар партії УДАР Оксана Зінов’єва, лідер партії „УДАР” Віталій Кличко не буде присутнім на акції у Житомирі „через особисті обставини”.

„Це пов’язано з тим, що він буде на похороні”, - зазначила О.Зінов’єва. Інших деталей вона не уточнила.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція минулого тижня проводила акції “Вставай, Україно!” в Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях.