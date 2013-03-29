Кличко визнав, що в політиці жорсткіше, ніж у боксі

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі ВВС в рамках програми HARDtalk, пише Українська правда.

"Зараз зарано говорити про президентство, вибори будуть у 2015 році", - заявив Кличко.

На питання про те, що в політиці, як і в боксі, до такої події треба готовитися заздалегідь і тренуватися, він відповів:

"Для мене не так важлива посада - я хочу зробити зміни в Україні. Бо я її дуже люблю. Якщо ви питаєте про посаду, вона може бути важливою, може бути неважливою. Зараз ми використовуємо кожен крок заради змін. Якщо для цього потрібно стати президентом… давайте побачимо. Зараз зарано говорити".

Відповідаючи на питання, чи має він багато нерухомості, Кличко відповів: "Не так багато, але достатньо. Якщо я живу у Німеччині, я купую родині будинок, я живу в Україні і купую будинок в Україні".

Відповідаючи на питання ведучого про те, що зараз складається враження, що Кличко більше зацікавлений у політиці, ніж у боксі, Кличко відповів: "Так, це правда".

Він також не відповів на питання про те, чи збирається він залишати бокс, бо не бився вже 6 місяців. "Рішення про пенсію, чи ні я прийму трохи пізніше. І одразу повідомлю", - сказав він.

"Я б'юся кожного дня в Україні, в політиці. Це більш жорсткий бій, ніж у спорті", - додав Кличко.