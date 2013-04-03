Янукович звільнив голову Держслужби з питань інвалідів та ветеранів

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

На тему: Янукович обіцяє карати чиновників за байдужість до проблем ветеранів

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович сьогодні під час засідання Оргкомітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників заявив про намір прийняти кадрове рішення щодо В.Маслакова.

Зокрема, під час цього засідання голова Всеукраїнської спілки учасників війни Володимир Воронцов поінформував главу держави про те, що ветерани часто не забезпечуються коштами для відвідання місць бойової слави.

«Ми сьогодні приймемо рішення звільнити з займаної посади людину, яка займається ветеранськими організаціями, і поставимо того, хто буде думати і з вами працювати», - сказав у відповідь В.Янукович.