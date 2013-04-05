Опозиціонери у ВР розійшлися по кутках: радяться

Опозиціонери проводять наради у сесійній залі ВР

Народні депутати з опозиційних фракцій проводять наради у сесійній залі Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, нараду із представниками фракції “Батьківщина” біля трибуни ВР провів їхній лідер Арсеній Яценюк. Нараду із представниками фракції “Свобода” біля їхніх робочих місць проводить лідер “Свободи” Олег Тягнибок. Нараду із депутатами від “УДАРу” проводить заступник голови фракції “УДАР” Віталій Ковальчук. Водночас у сесійній залі перебувають всього лише кілька представників Партії регіонів та КПУ.

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