Регіонали йдуть із Ради
10:33, 05 квітня 2013Політика
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Фракція Партії регіонів залишає сесійну залу ВР.
Володимир Макеєнко пояснив, що йдуть працювати
Члени фракції Партії регіонів залишають сесійну залу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко.
За його словами, оскільки опозиція блокує президію і трибуну ВР, фракція вирішила залишити сесійну залу та “їхати працювати з виборцями”.
Як відомо, наступного тижня народні депутати працюватимуть у виборчих округах.
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