Регіонали йдуть із Ради

Члени фракції Партії регіонів залишають сесійну залу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко.

За його словами, оскільки опозиція блокує президію і трибуну ВР, фракція вирішила залишити сесійну залу та “їхати працювати з виборцями”.

Як відомо, наступного тижня народні депутати працюватимуть у виборчих округах.