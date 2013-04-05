Кличка викликають до суду у справі блокування роботи ВР

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «УДАРу».

В документі йдеться, що до Голосіївського районного суду Києва з адміністративним позовом до В.Кличка, лідера «Батьківщини» Арсенія Яценюка та лідера «Свободи» Олега Тягнибока звернулася громадянка Віра Іванова. Вона вимагає визнати неправомірними дії опозиційних лідерів щодо організації та блокування роботи Верховної Ради України.

Попереднє судове засідання призначено на 11 квітня на 17.00 за адресою: вул. Потєхіна, буд 14-а, каб. 35.

На тему: Кличко вимагає від Януковича та Рибака не підписувати вчорашні закони

В партії «УДАР» підкреслюють, що влада продовжує використовувати суди для боротьби з політичними опонентами. «Замість того, щоб шукати шляхи розв’язання політичної кризи, влада робить все для її подальшого загострення за допомогою судів, міліції та провокаторів», - наголошують в «УДАРі».