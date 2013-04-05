Кличко вимагає від Януковича та Рибака не підписувати вчорашні закони

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко вимагає від Президента України Віктора Януковича та голови Верховної Ради Володимира Рибака не підписувати закони, які нібито ухвалили провладні депутати під час своїх зборів поза межами парламенту.

На тему: Тимошенко просить Януковича не принижуватися і не підписувати закони «виїзної» Ради

Цю вимогу В.Кличко виклав у зверненні до Президента та спікера, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Як зазначив лідер «УДАРу», 4 квітня групою народних депутатів з фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії, а також низкою позафракційних, були проведені збори, названі ними «пленарним засіданням Верховної Ради України».

В той же час, наголосив В.Кличко, ці збори були проведені з порушенням норм ст. 84 Конституції та ст. 2 Закону «Про Регламент Верховної Ради України» – поза межами сесійної зали Верховної Ради, у приміщенні комітетів парламенту.

«Крім цього, не було надано неспростовних доказів присутності на зборах народних депутатів України у кількості, яка перевищувала б 225 осіб», - зауважив лідер «УДАРу».

Він також зазначає, що провладні депутати порушили низку інших норм Конституції та законів України. Зокрема, ст.6 Закону України «Про статус народного депутата» (щодо участі народного депутата України у засіданнях ВР), ст.26 Закону «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо реєстрації учасників), ст.84 Конституції та ст.3 Закону «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо відкритості ведення засідання Верховної Ради).

При цьому, додав В.Кличко, головуючим на зборах народних депутатів було оголошено про нібито ухвалення низки законів, які, очевидно, будуть подані на підпис голові Верховної Ради та Президенту.

«Зважаючи на грубе порушення Конституції та законів України, вважаю ухвалення цих документів незаконним, а спосіб їх прийняття – нелегітимним. Відповідно, вимагаю не підписувати ці проекти, - наголосив В.Кличко. - Легітимізація зазначеного засідання, підписання зазначених документів, а також виконання цих «законів» має тлумачитися як протиправні дії, спрямовані на перевищення повноважень та узурпацію влади групою осіб».

Він також нагадав, що за це передбачена відповідальність згідно із статтями 364 та 365 Кримінального кодексу України.