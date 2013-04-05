Міліція вимагає від «УДАРу» прізвищ присутніх на акції біля ВР у вівторок

До партії «УДАР» сьогодні надійшло звернення з Печерського райуправління ГУМВС України в Києві про надання інформації щодо часу перебування та кількості членів партії, які брали участь в акції під Верховною Радою 2 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

Як зазначається в повідомленні, слідчий Печерського райуправління С.Вишневський, підпис якого стоїть під документом, просить, зокрема, зазначити прізвища, ім’я та по батькові й контактні дані членів партії, які брали участь в акції.

«Відповідь прошу дати наручно, попередньо зв’язавшись по нижчезазначеному телефону у зв’язку з обмеженим терміном перевірки», - зазначає слідчий.

В партії «УДАР» розцінюють подібне звернення як метод тиску на опозиційні сили та громадян.

«Сьогодні влада використовує правоохоронні органи для залякування громадян, щоб ті не могли висловити свою позицію і ставлення до того, що відбувається в країні. Але це їй не допоможе. 2 квітня під парламент прийшли кияни, які продемонстрували свою незгоду з позбавленням Києва виборів і самоврядування. Не в практиці демократичних сил залучати людей на мітинги, фіксуючи їх прізвища в «журналі відвідувань». А право громадян на участь у мирних зібраннях гарантує Конституція України», - наголошують в «УДАРі».

Як повідомляв УНІАН, раніше у «Свободі» заявили, що правоохоронці почали викликати на допити активістів партії, які 2 квітня брали участь у пікетуванні Верховної Ради.

«3 квітня київська міліція розпочала викликати на допити «свободівців», які 2 квітня брали участь у пікетуванні Верховної Ради України», - зазначили в прес-службі партії.

Четверо активістів ВО «Свобода» вже отримали повістки зі вказівкою з’явитися 3 квітня 2013 року до Печерського райвідділу міліції для надання показів щодо акцій протесту. Також на допит викликали керівника прес-служби Київської міської організації ВО «Свобода» Кирила Бабенцова, члена Київського міського комітету ВО «Свобода» Олександра Рудоманова, активіста Київської «Свободи» Євгена Карася.

Крім того, до «свободівця» Сергія Бойка міліція прийшла за місцем його проживання «і в незаконний спосіб намагалися допитати просто на місці». Після відмови давати покази вдома співробітники міліції вручили С.Бойку повістку, поінформували тоді у «Свободі».

Довідка УНІАН. 2 квітня біля Верховної Ради відбулась організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці та Київради.

3 квітня Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві повідомив, що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу 2 квітня прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів Ірину Горіну.