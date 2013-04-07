Міліція просить опозицію не провокувати конфліктів

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначили в міліції, сьогодні, 7 квітня, в центральній частині міста проходять масові заходи, організовані представниками різних політичних сил та громадських організацій, які напередодні подали до КМДА відповідні заявки.

Загальна заявлена кількість учасників заходів становить близько 20 тис. осіб. Для забезпечення охорони громадського порядку столичною міліцією було підготовлено відповідний розрахунок сил та засобів.

Мітинг, організований опозиційними силами в рамках акції «Вставай, Україно!», розпочався о 14.00 біля пам’ятника Т.Шевченку. Наразі на місце проведення акції прибуло понад 3 тис. мітингувальників.

«Охорону громадського порядку забезпечують столичні правоохоронці», - йдеться в повідомленні.

Керівництво столичної міліції запевняє, що працівники міліції завжди націлені на толерантне ставлення до учасників масових заходів, забезпечення правопорядку, без огляду на жодні політичні уподобання прихильників різних політичних таборів.

Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів заходів з проханням дотримуватися встановленого законом порядку проведення мітингів та демонстрацій, не підбурювати мітингувальників до конфліктів з правоохоронцями, а навпаки, сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.