Політолог: Тимошенко шукає точки зближення з Януковичем

«Попередні листи відрізнялися агресивною манерою, тоді як в цьому - більш м'яка тональність. У Тимошенко це зміна тактики, вона завжди відрізнялася тим, що може сильно, а іноді і радикально міняти її. Іноді загравати, щоб використовувати в своїх інтересах. Таким чином, зокрема, поважних тоном, вона хоче, щоб Янукович приймав ті рішення, які відповідають її інтересам », - говорить він.

Фесенко допускає, що таким інтересом може бути пошук Тимошенко точок зближення з Януковичем, щоб він помилував її так само, як екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценко.

«Такі мотиви у неї також можуть бути, тим більше зараз, на хвилі ейфорії від звільнення Луценка», - додав Фесенко.

Нагадаємо, що раніше Тимошенко написала Януковичу листа, в якому закликала президента не підписувати закони, які були прийняті на "виїзному" засіданні Верховної Ради на вулиці Банковій. При цьому Тимошенко зазначила, що подібна ситуація вже мала місце в історії України, коли їхня парламентська більшість зробила те ж саме - залишила сесійну залу і окремо від тодішньої парламентської опозиції приймала рішення в Українському домі.