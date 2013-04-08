Захист Тимошенко просить Януковича звільнити їх підзахисну

Про це на брифінгу для журналістів заявив один з захисників Тимошенко Андрій Кожем'якін.

"Зважаючи на те, що відбулося 7 квітня, а саме помилування Юрія Луценка, захист Юлії Тимошенко звертається до президента з проханням про звільнення Юлії Тимошенко", - сказав він.

Водночас ні Кожем'якін, ні інший захисник Сергій Власенко не уточнили юридичного механізму, як це має відбутися.

"Юридичних варіантів мільйон", - відповів журналістам Власенко, повідомляє Українська правда.

Він також наголосив, що для його підзахисної важливо домогтися "повної політичної і юридичної реабілітації".

"Ви бачили, як після одного слова президента знімалися камери, так само вирішуються й інші питання", - сказав Кожем'якін.

Між тим засідання суду у справі Щербаня перенесено на 10 годину 16 квітня .

Засідання перенесли у зв’язку з хворобою слідчого судді Оксани Царевич.

В понеділок мав відбутися допит Віталія Гайдука.