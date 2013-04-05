Тимошенко просить Януковича не принижуватися і не підписувати закони «виїзної» Ради

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ю.Тимошенко сьогодні на брифінгу в Харкові оприлюднив її захисник Сергій Власенко.

На думку Ю.Тимошенко, приймати закони поза межами будівлі парламенту є “історичною помилкою”.

Вона нагадала, що нинішня опозиція, яка свого часу була більшістю у парламенті, вже робила таку помилку, приймаючи закони в Українському домі.

“Я ще раз звертаюся до Вас, Вікторе Федоровичу, з порадою не повторювати ту помилку та невідкладно особисто втрутитися в кризову ситуацію, яка склалася у Верховній Раді. Ні за яких обставин не підписуйте незаконно розглянуті Вашою парламентською більшістю законопроекти. Хто б Вам цього не радив зробити. Як тільки Ви поставите під цими законопроектами свій підпис, Ви принизите себе і саму посаду Президента України. Це той самий момент, коли Ви зможете почати підніматися на рівень лідера країни”, - йдеться у заяві Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр закликає В.Януковича допомогти вирішити спірні питання, які призвели до парламентської кризи.

“Негайно зберіть загальнонаціональний круглий стіл, запросіть на нього всіх позафракційних народних депутатів, делегації від всіх парламентських фракцій та допоможіть їм знайти компроміс по всіх конфліктних питаннях, які призвели до важкої парламентської кризи”, - наголошує Ю.Тимошенко.

Вона також закликає В.Януковича утриматися від застосування абсолютної влади та не імітувати знаходження компромісу.

“Якщо Ви відмовитеся від підписання несправедливо прийнятих законопроектів, зберете загальнонаціональний круглий стіл та справедливо допоможете розв’язати у Верховній Раді конфліктні питання, Ви впишете перші гідні сторінки в історію Вашого правління”, - підкреслиє Ю.Тимошенко.