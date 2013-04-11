Кучму вже допитали у справі проти Тимошенко

Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомила заступник генерального прокурора Лілія Фролова.

Вона не уточнила, чи відрізняється сказане Кучмою від того, що він казав раніше, що йому невідомо про конфлікт Тимошенко і Щербаня.

"Суть цих показів, я думаю, стане відома під час вже безпосередньо судового слухання у справі по суті", - зазначила вона.

Як відомо, раніше Кучма заявив, що підстав порушувати кримінальну справу проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко за звинуваченням у вбивстві Євгена Щербаня немає.

"Її сьогодні звинувачують у всіх гріхах, в тому числі і у вбивстві Щербаня. Ви знаєте, у нас же з нею любові не було ніякої... Можна говорити про що завгодно, але порушувати кримінальну справу проти Тимошенко у нас ніяких підстав немає. І я з цим абсолютно погоджуюся", - сказав тоді Кучма.

Водночас друг Щербаня Юрій Дєдух звинувачував самого Кучму в причетності до вбивства Євгена Щербаня