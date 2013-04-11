Касацію Ландіка відклали на місяць

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ був змушений сьогодні знову відкласти розгляд касаційної скарги на вирок депутату Луганської міської ради Роману Ландіку, який був умовно засуджений за побиття у липні 2011 року фотомоделі Марії Коршунової, через хворобу одного із захисників та засудженого.

Як повідомили УНІАН у Вищому спецсуді, таким чином, судове засідання має відбутися о 10.00 16 травня.

Водночас УНІАН стало відомо, що Ленінський райвідділ міліції Луганська закрив кримінальне провадження стосовно М.Коршунової, притягнути до відповідальності яку за нанесення тілесних ушкоджень ще у грудні минулого року просив Р.Ландік. Як зазначив співрозмовник агентства, провадження було закрито за кілька годин після того, як інформація про його відкриття стала відома у суспільстві.

Адвокат Р.Ландіка Віктор Петруненко відмовився коментувати ситуацію, пославшись на те, що не ознайомлений зі змістом процесуального документу, але запевнив, що пізніше обов’язково надасть коментар.

Він лише зазначив, що Р.Ландік навіть не був допитаний, а отже провадження закрити не можна. "Цього в природі не може бути", - наголосив В.Петруненко.

Довідка УНІАН. 4 липня 2011 року вночі в одному з ресторанів у Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка, депутат Луганської міськради Р.Ландік побив М.Коршунову.

7 липня 2011 року прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу проти Р.Ландіка за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.Ландіка екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

31 жовтня 2011 р. стало відомо, що Р.Ландік і М.Коршунова підписали мирову угоду.

8 грудня потерпіла підтвердила в суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. доларів. 9 грудня батько обвинуваченого заявив, що передав дівчині 320 тис. грн.

19 січня 2012 року Ленінський районний суд Луганська засудив Р.Ландіка до трьох років позбавлення волі з відстрочкою від відбування покарання на два роки. Також суд зобов’язав Р.Ландіка не виїжджати за межі місця проживання без дозволу правоохоронних органів.

27 червня 2012 року Апеляційний суд Луганської області залишив у силі вирок Р.Ландіку.