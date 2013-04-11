Суд закрив кримінальну справу стосовно Коршунової

Ленінський райвідділ міліції Луганська припинив кримінальне провадження щодо моделі Марії Коршунової, розпочате у грудні 2012 року за заявою депутата Романа Ландіка про заподіяння тілесних ушкоджень, повідомив адвокат Коршунової Володимир Раков.

Дану інформацію підтвердили у прес-службі прокуратури Луганської області. Кримінальне провадження було розпочато за ст.125 КК України, повідомляє ZN.ua.

Як повідомлялося, про відкриття кримінального провадження стало відомо 10 квітня 2013 року. Адвокат Коршунової зазначив, що захист Ландіка "скористався змінами у КПК України". Піскун написав заяву в міліцію, та у відповідності з новим КПК України факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. "Однак Коршуновій не повідомляли про підозри", - зазначив захисник.

На думку адвоката, у ЗМІ з'явилося повідомлення про відкриття кримінального провадження проти Коршунової з зв'язку з тим, що в четвер, 11 квітня, у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, як очікується, буде розглянута касаційна скарга Ландіка на рішення Апеляційного суду Луганської області.

Нагадаємо, 19 січня 2012 року Ленінський райсуд міста Луганська визнав сина народного депутата України від Партії регіонів, депутата Луганської міськради Романа Ландіка винним у побитті 20-річної моделі Марії Коршунової і засудив його до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки. Ландіка-молодшого відпустили прямо в залі суду. У СІЗО він провів близько шести місяців.