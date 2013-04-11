Янукович: Поки не завершаться суди, помилування Тимошенко неможливе

До завершення всіх судових розглядів у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко розгляд питання про її помилування є неможливим.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович під час спілкування з представниками ЗМІ в Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як зазначив В.Янукович, питання помилування Ю.Тимошенко лежить у юридично-правовій площині. «Поки не завершаться судові розгляди по справах Тимошенко, питання помилування неможливе», - сказав він.

В.Янукович наголосив, що чим швидше будуть завершені два суди у справах Ю.Тимошенко, тим скоріше з’явиться можливість підійти до розгляду питання про її помилування. «Мої повноваження будуть працювати після завершення цього процесу», - сказав Президент.