Власенко: Влада має всі юридичні механізми для звільнення Тимошенко

"Янукович цю проблему створив, і Янукович повинен цю проблему розв'язати в той спосіб, який він вважає за потрібне. Тимошенко повинна вийти політично і юридично реабілітованою, як людина, яка не скоювала інкримінованих їй злочинів. Все інше – це пусті балачки", - сказав С.Власенко, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

На тему: Захист Тимошенко просить Януковича звільнити їх підзахисну

Захисник нагадав, що за увесь час перебування Ю.Тимошенко в ув'язнення Президенту В.Януковичу було направлено понад 100 різних клопотань про помилування екс-прем'єра. "Такі клопотання вже є, будуть і ще. Але питання в іншому – не хоче Янукович відпускати Тимошенко. Ось коли захоче – буде мільйон варіантів. А чому всі відкидають варіант приведення статей 364 та 365 до вимог Міжнародної конвенції по боротьбі з корупцією? І тоді Тимошенко на волі одразу. А чому відкидають інші варіанти – перегляд рішення Печерського суду за новими обставинами?", - додав він.

"Не треба обговорювати питання звільнення Юлії Тимошенко, ґрунтуючись на якихось юридичних аналізах. Це цілковито політичне питання. Якщо буде на це воля Януковича, вона буде звільнена. Не буде волі Януковича, вона не буде звільнена. Говорити про не завершення юридичних процедур – це казочки для дітей. Вони завтра відкриють справу, що вона особисто розп'яла Христа, післязавтра – що вона вкрала ваші чоботи, потім ще, ще і ще, а потім будуть говорити – "а тепер давайте дочекаємося закінчення юридичної процедури. Це маразм", - заявив С.Власенко.

Як ще один аргумент захисник навів приклад помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, яке відбулося з порушенням юридичної процедури, встановленої владою. "Одна касація Юрія Луценка розглядалася 4 квітня, розгляд іншої було призначено на 10 квітня, що ще раз свідчить, що у цих справах немає юридичної складової", - пояснив він.

При цьому в повідомленні нагадується, що у квітні 2012 року глави християнських церков звернулися до Президента В.Януковича з клопотанням про звільнення Ю.Тимошенко від подальшого відбування покарання. "Ми просимо задовольнити це клопотання та своїм рішенням помилувати Юлію Тимошенко, повністю звільнивши її від відбуття покарання. Ми також просимо використати надані вам Конституцією України повноваження для термінової реалізації радикальних і ґрунтовних перемін у сфері державної політики щодо дотримання прав і свобод в українському суспільстві, зокрема, в частині судочинства", - йшлося у зверненні, яке підписали глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Греко-католицької церкви Святослав Шевчук, керуючий справами Римо-католицької церкви Маркіян Трофімяк та інші представники християнських церков.

У березні 2012 року з аналогічним клопотанням до В.Януковича звернулися Герої України, представники української інтелігенції, письменники, митці, науковці та видатні громадські та політичні діячі. "Ми глибоко переконані, що Вам, пане Президенте, слід піднятися вище особистих образ, щоб нарешті виправити цю ненормальну ситуацію і зупинити країну від подальшого сповзання у хаос політичної вендети, суспільного протистояння та беззаконня. Для цього Вам потрібно лише змінити Положення про порядок здійснення помилування та закріпити право клопотати про помилування не лише засудженій людині, але й надати це право родичам та іншим громадянам України. Просимо розглядати цього листа як наше офіційне клопотання про помилування Юлії Тимошенко", - йшлося в тексті документу за підписом понад 100 осіб, у тому числі Героїв України, народних депутатів, священиків, колишніх політв'язнів, видатних громадських та політичних діячів.

Крім того, під вимогою до В.Януковича звільнити екс-прем’єра підписалися понад 20 тис. громадян України, зазначається на сайті Ю.Тимошенко.