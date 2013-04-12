Мер Одеси отримав мільйон у спадок

Згідно з декларацією про доходи, зарплата мера Одеси становить 83 тис. грн, спадок – 947,946 тис. грн, дивіденди, відсотки – 3,5 тис. грн.

О.Костусєв є власником квартири площею 126,26 кв. м, земельної ділянки в 4,331 тис. кв. м, будинку площею 724 кв. м, гаража площею 17,3 кв. м, трьох автомобілів – Mitsubishi L 200 2008 року випуску, Mercedes Benz S 600 L 2003 року і Mercedes Benz S 500 4 Matic 2010 року випуску.

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На банківських рахунках О.Костусєва – 502,875 тис. грн.

За 2011 рік мер Одеси задекларував 102,329 тис. грн доходів.