Мер Одеси отримав мільйон у спадок
08:41, 12 квітня 2013Політика
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Міський голова Одеси Олексій Костусєв задекларував за 2012 рік 1 млн. 34,466 тис. грн доходу.
Костусєв задекларував у 2012 році більш як 1 млн. грн доходу
Згідно з декларацією про доходи, зарплата мера Одеси становить 83 тис. грн, спадок – 947,946 тис. грн, дивіденди, відсотки – 3,5 тис. грн.
О.Костусєв є власником квартири площею 126,26 кв. м, земельної ділянки в 4,331 тис. кв. м, будинку площею 724 кв. м, гаража площею 17,3 кв. м, трьох автомобілів – Mitsubishi L 200 2008 року випуску, Mercedes Benz S 600 L 2003 року і Mercedes Benz S 500 4 Matic 2010 року випуску.
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На банківських рахунках О.Костусєва – 502,875 тис. грн.
За 2011 рік мер Одеси задекларував 102,329 тис. грн доходів.
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