Мер Тернополя живе на одну зарплату у 12-метровій квартирі (декларація)

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій ним декларації.

У документі зазначено, що 141,775 тис. грн із суми доходу склала заробітна плата, 15,789 тис. грн – матеріальна допомога.

Члени його сім’ї, до складу якої входять дружина та дочка, минулого року отримали дохід у сумі 18,984 тис. грн.

У декларації також вказано, що у 2012 році зобов’язання С. Надала за договором добровільного страхування склали 5,652 тис. грн, на утримання майна ним було використано 6 тис. грн.

На рахунку в банку у С. Надала – 7,291 тис. грн, у членів сім’ї банківських вкладень немає.

Згідно з декларацією, земельної ділянки, будинку та гаража С. Надал не має, у його власності - лише квартира загальною площею 11,74 кв. м. Натомість члени його сім’ї мають у володінні дві земельні ділянки у приміських селах Шляхтинці (2,5 га) та Байківці (1,2 га), а також будинок площею 399,1 кв. м.

С. Надал також володіє автомобілем Mitsubishi Pajero 2008 року випуску.