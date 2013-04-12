На суд у справі ЄЕСУ прийдуть Кличко, Яценюк і Тягнибок

Початок суду заплановано на 16:00.

Як повідомляв УНІАН, з інформації на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України випливає, що Юлія Тимошенко замість участі в засіданні Київського райсуду Харкова по справі ЄЕСУ запланувала зустріч з політиками Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Юрієм Луценком.

У той же час прокурор області Геннадій Тюрін напередодні засідання заявляв, що оскільки "штучне затягування цієї кримінальної справи з боку Тимошенко є безпрецедентним", у сторони державного обвинувачення завжди є право заявити клопотання про її примусову доставку.

Як повідомляє Lb.ua, у сьогоднішньому судовому засіданні планують взяти участь лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок та народні депутати.

Під стінами суду також запланований мітинг опозиції в рамках акції «Вставай, Україно!».

Як повідомляв УНІАН, Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міськради Харкова з вимогою заборонити акцію опозиції.

У той же час у "Батьківщині" заявили, що не мають наміру змінювати план проведення акції.