Тюремники: Тимошенко відмовилася їхати в суд - хоче зустрітися з Луценком

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, завтра, 12 квітня, замість участі в засіданні Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ запланувала побачення з політиками Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Юрієм Луценком.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ), передає кореспондент УНІАН.

«Державна пенітенціарна служба України повідомляє про те, що засуджена Ю. Тимошенко замість поїздки в суд запланувала проведення партійної наради, зокрема, за участю Ю. Луценка, А. Яценюка та О. Турчинова. Про це йдеться в її заявах від 11 квітня на ім’я керівництва Качанівської виправної колонії», - повідомили в пенітенціарній службі.

За інформацією відомства, в одній із своїх заяв Ю.Тимошенко зазначає, що «відмовляється їхати до Київського районного суду м. Харкова на засідання, що заплановане на 12 квітня, бо «не має бажання наносити шкоду своєму здоров’ю».

«Але в той самий час, у іншій заяві, вона вимагає від пенітенціарної служби забезпечити її побачення з А.Яценюком, Ю.Луценком та О.Турчиновим, час проведення якого Ю. Тимошенко призначила на 10 годину 12 квітня п.р.», - зауважують у пенітенціарній службі.

Водночас у ДПтСУ підкреслили, що жоден із запрошених на зустріч Ю.Тимошенко політиків до керівництва пенітенціарної служби з письмовими запитами на побачення з нею не звертався.