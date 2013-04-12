До Тимошенко прибув Яценюк - Луценко і Турчинов добираються

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.05 А.Яценюк зайшов на територію медзакладу.

З ним також прибули опозиційні народні депутати Роман Забзалюк та Андрій Кожем’якін.

За словами А.Яценюка, відповідно до чинного законодавства пенітенціарна служба зобов’язана надати право на зустріч із Ю.Тимошенко, оскільки вона подала письмове клопотання з проханням про таку зустріч.

Відповідаючи на запитання, чому до лікарні не прибули Юрій Луценко та Олександр Турчинов, А.Яценюк сказав, що вони зараз добираються до ЦКЛ “Укрзалізниця”.

А.Яценюк також зауважив, що на площу Руднєва, звідки сьогодні планує розпочати свій марш акція “Вставай, Україно!”, міська влада стягнула кілька десятків маршрутних автобусів, а по Московському проспекту, де буде проходити опозиційна акція, з незрозумілих причин встановлені каналізаційні машини.

А.Яценюк підкреслив, що, незважаючи на це, хода відбудеться.

“Не зважаючи ні на що”, - підкреслив депутат.