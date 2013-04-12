Луценко зайшов у лікарню до Тимошенко
10:54, 12 квітня 2013Політика
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До ЦКЛ “Укрзалізниця” прибули народні депутати від опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Арсен Аваков, Сергій Пашинський та інші, а також Юрій Луценко.
Зараз - навпаки
Як передає кореспондент УНІАН, о 10.42 політики зайшли на територію медичного закладу.
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Вони запевнили, що прокоментують журналістам результати візиту до Ю.Тимошенко одразу після виходу з лікарні.
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