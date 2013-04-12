Жінки-підприємці захотіли послухати українську з вуст Королевської

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська вважає, що законодавче забезпечення гендерної рівності стане важливим кроком для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на жіночому форумі “Жінки-підприємці: наступна рушійна сила української економіки?”.

За словами міністра, підготовлено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Н.Королевська пояснила, що законопроектом передбачено представництво жінок в органах законодавчої та виконавчої влади, яке на державних посадах має становити не менше 30%.

Міністр наголосила, що законопроект має бути підтриманий не лише міністерством, але й урядом та Верховною Радою. “Це буде перший рішучий крок щодо гендерних змін у нашій країні”, - сказала вона.

За словами Н.Королевської, в Україні лише 15% жінок очолюють середні та 12% - великі підприємства.

Під час виступу Н.Королевська отримала зауваження від однієї з учасниць форуму щодо виступу російською мовою. На це міністр відповіла: “Я ніколи не приховувала того, що народилася на сході України і що дійсно мені легше говорити російською мовою”.