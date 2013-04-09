«Кабріолет червоного цвєта», який дістав Королевську, везли комуністу
Ветераном, який намагався ввезти червоний кабріолет під виглядом гуманітарної допомоги і про якого з трибуни заявляла міністр Наталя Королевська, виявився комуніст з Сум.
Як повідомляє Українська правда, про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Сум Геннадій Мінаєв з посиланням на активіста Андрія Рибалка.
"Пам'ятаєте, як Королевська разом з "кішичачими магазинами" розповідала про ветерана, який хоче завезти в Україну "кабріолет червоного цвєта? Виявляється, червоний не лише кабріолет, а і сам ветеран - Гончаров Станіслав Анатолійович, мешканець Середино-Буди, комуніст, голова районної ветеранської організації, 76 років", - йдеться у тексті.
"Ветеран-комуніст хоче без мита завезти в Україну автомобіль "Ауді" 2009 року виробництва (кабріолет) орієнтовною вартістю 350 тис. гривень в якості гуманітарної допомоги…" – написав чиновник.
"Інформація для роздумів: державну митну службу тривалий час очолював комуніст Ігор Калєтнік", - зазначив автор.
Інформацію "Українській правді" підтвердив і депутат Олег Медуниця.