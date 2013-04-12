Катеринчук таки вирішив йти у мери Києва

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Це рішення не було для мене простим. Добре уявляю собі тон та зміст коментарів мого рішення – з боку соратників з опозиції, експертів та журналістів. Мене звинуватять у непомірних політичних амбіціях, у розколі опозиційних лав", - зауважив М.Катеринчук.

"Між тим, моє рішення – обдумане та логічне. Я вимагаю чесної та відвертої розмови. З киянами. Із соратниками по опозиції. Принаймні, з тими, хто готовий сприймати логічні аргументи. З тими, кому не потрібно пояснювати, чому так важливо не здати Київ Партії регіонів", - пояснив своє рішення політик.

М.Катеричнук припустив, що лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко не братиме учать у виборах, мовляв, "у нього є вища мета – президентське крісло".

"Опозиції потрібна інша фігура. Замість того, аби визначитися з прізвищем кандидата, провівши прозорий відбір найбільш рейтингового політика, опозиційні лідери почали наступати на звичні граблі. Проводити кулуарні домовленості. Відверто торгуватися. В результаті ставку зроблено на людину, яка за визначенням не може представляти опозицію на київських виборах", - написав нардеп, пояснивши, що має на увазі Петра Порошенка.

"Я стверджую, що він не має морального права балотуватися від опозиції. Бо не є членом жодної партії з Об’єднаної опозиції. Бо, обравшись до парламенту, так і не увійшов до парламентської фракції «Батьківщина». Зрозуміло: він не хоче відверто заявляти про свою опозиційність, ставлячи під удар свої бізнес-активи", - зазначив М. Катеринчук.

Він також наголосив, що виставив свою кандидатуру "не просто через політичні амбіції або бажання зробити кар’єрний злет", а щоб "припинити кулуарні домовленості щодо визначення кандидата в мери Києва без участі киян".