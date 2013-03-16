Катеринчук пропонує Турчинову виключити з фракції або його, або Бондаренка

Катеринчук скаржиться, що "його поливають брудом" Катеринчук скаржиться, що "його поливають брудом"

Про це Катеринчук написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Українська правда.

"Я запропонував Турчинову розглянути на найближчому засіданні у понеділок 18 березня питання про виключення з фракції або Бондаренка або мене. Хтось має піти. От саме такі питання має вирішувати фракція", - зазначив депутат.

У своєму блозі на сайті "Кореспондент" Катеринчук розповів, що 3 лютого політрада Європейської партії запропонувала лідерам трьох опозиційних сил розглянути можливість висунення єдиним кандидатом на київських виборах його кандидатури в разі, якщо не піде Віталій Кличко.

"Після нашого публічного звернення було чимало з’ясувань стосунків, як у самій опозиції, так і за її межами. Про свої наміри балотуватися прямо чи опосередковано оголосили від опозиції: Тягнибок, Віталій Кличко, Томенко, Катеринчук, Кужель і Гриценко. І кандидати не від опозиції: Ляшко, Попов та Порошенко", - написав політик.

За словами Катеринчука, для нього стала несподіванкою заява Арсенія Яценюка після мітингу у Вінниці про те, що "кандидатом номер два від опозиційних сил є Порошенко, хоча це питання не обговорювалося на засіданні фракції жодного разу".

Він також зазначає, що в інтерв’ю журналу "Фокус" Турчинов підтвердив, що фракція веде переговори з Порошенком.

"А мені натякають, що якщо я буду приймати якісь рішення самостійно, то я буду підданий санкціям партійної дисципліни. Але я не є членом партії "Батьківщини". Що стосується фракційної дисципліни – то це буде залежати від того, наскільки сильно я заважатиму Порошенку. Саме від цього і будуть визначатися санкції", - вважає Катеринчук.

"Нині нікого так не поливають брудом соратники з фракції ОО, як мене. Наприклад, Володимир Бондаренко, зі слів якого, я не маю права щось робити чи ухвалювати якісь рішення самостійно стосовно київської кампанії. Він активно відпрацьовує цю тему. Підтвердженням тому є його інтерв’ю Главкому та участь у вечірньому ефірі на 5 каналі 13 лютого", - пише він.

Катеринчук додає, що "Бондаренко не приховує свою образу, що він не потрапив у список "Батьківщини" і здобував мандат в окрузі, де йому допомагали перемогти, в тому числі, і відомі олігархи".