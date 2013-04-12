Суд у справі ЄЕСУ знову перенесли

16:30, 12 квітня 2013
Політика
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У Харкові суд у справі ЄЕСУ перенесено на 23 квітня.

Олександр Плахотнюк

 Київський районний суд Харкова переніс слухання кримінальної справи щодо фінансових порушень у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України” на 10.00 вівторка, 23 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Під час судового засідання, яке тривало близько 15 хвилин, представники державного обвинувачення запропонували перенести суд у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.

Водночас, захисники екс-прем’єра висловилися за необхідність розгляду заявленого ними на попередніх засіданнях клопотання про закриття кримінальної справи.

Адвокат Олександр Плахотнюк наголосив, що справа щодо ЄЕСУ вже була закрита і правомірність її закриття підтвердив Верховний Суд України.

Зі свого боку К.Садовський зауважив, що клопотання захисту Ю.Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участі самої підсудної.

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