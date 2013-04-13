Тягнибок охрестив «виїзне засідання» Ради щурячими перегонами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Полтаві на акції опозиції «Вставай, Україно!».

«Учора ВАСУ – це найвищі судді з суддів, які повинні бути найчеснішими з чесних, узаконили ці щурячі перегони, коли парламентська більшість втекла з Грушевського на Банкову і приймала там закони», – заявив О.Тягнибок.

«Ви відкриєте закони України чи Конституцію, де стаття 84 чітко засвідчує – Верховна Рада повинна працювати у формі пленарних засідань на Грушевського, 5. Винятки робляться тільки під час воєнних дій і в надзвичайних ситуаціях. Напевне, сніг, який випав у Києві, парламентська більшість сприйняла як надзвичайну ситуацію», – додав лідер «Свободи».

У свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наголосив, що дії влади підтверджують, що опозиція йде правильним шляхом.

А.Яценюк також закликав полтавчан 18 травня приїхати до Києва на Всеукраїнську акцію опозиції.

Він заявив, що в Києві опозиція збереться, аби показати «Януковичу і компанії їх бездарність».

За даними організаторів мітингу, в Полтаві його учасниками стали 8 тисяч людей. Проте в міліції називають цифру 2 тисячі учасників.

На мітингу також були й «регіонали» – заступник губернатора Полтавської області Валерій Пархоменко, секретар міськради Полтави Оксана Деркач та інші.